Fête locale Village Sombrun

Fête locale Village Sombrun vendredi 18 juillet 2025.

Fête locale

Village SOMBRUN Sombrun Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-18

Le comité des fêtes vous a préparé un week-end festif, gourmand et convivial pour petits et grands !

Voici le programme :

Vendredi

– 19h

→ Pétanque nocturne en doublette ouverte à tous

→ Restauration sur place sandwichs, barbecue, frites, snack

Ambiance détendue et conviviale garantie pour lancer les festivités !

Samedi

– toute la journée

→ Vide-grenier venez chiner, vendre ou simplement vous balader !

→ Château gonflable pour les enfants

→ Buvette et restauration sur place toute la journée

– à partir de 21h

→ Repas festif sur inscription :

• Assiette de charcuterie en entrée

• Beefsteakade & gratin dauphinois en plat principal

• Fromage et tarte aux pommes maison en dessert

Venez partager ce moment de fête avec nous, dans une ambiance chaleureuse et familiale !

→ À partir de 23 ! Bal avec la sono d’animation SpiralDreams !

Dimanche

→ 10h30 Messe au village

→ Apéritif offert à la sortie

→ Château gonflable toujours là pour le plaisir des petits

Tout le week-end buvette, bonne humeur, sourires et esprit village.

On vous attend nombreux pour faire vivre Sombrun ensemble !

.

Village SOMBRUN Sombrun 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 08 86 90 comitedesfetessombrun@gmail.com

English :

The festivities committee has prepared a festive, gourmet and convivial weekend for young and old!

Here’s the program:

Friday

– 19h

? Pétanque nocturne en doublette open to all

? On-site catering: sandwiches, barbecue, French fries, snacks

A relaxed, friendly atmosphere is guaranteed to get the festivities started!

Saturday

– all day long

? Garage sale: come and bargain, sell or just stroll around!

? Bouncy castle for children

? Refreshments and food on site all day

– from 9pm

? Festive meal upon registration :

? Delicatessen appetizer

? Beefsteakade & gratin dauphinois as main course

? Cheese and homemade apple pie for dessert

Come and share this festive moment with us, in a warm, family atmosphere!

? Starting at 23! Ball with SpiralDreams sound system!

Sunday

? 10:30 Mass in the village

? Aperitif offered at the exit

? Inflatable bouncy castle always there to delight the little ones

All weekend long: refreshments, good cheer, smiles and village spirit.

We look forward to seeing many of you there to bring Sombrun to life together!

German :

Das Festkomitee hat für Sie ein festliches, leckeres und geselliges Wochenende für Groß und Klein vorbereitet!

Hier ist das Programm :

Freitag

– 19h

? Nacht-Pétanque im Doppelpack, für alle offen

? Verpflegung vor Ort: Sandwiches, Grill, Pommes frites, Snacks?

Eine entspannte und gesellige Atmosphäre ist garantiert, um die Feierlichkeiten zu eröffnen!

Samstag

– den ganzen Tag

? Flohmarkt: Kommen Sie zum Stöbern, Verkaufen oder einfach nur zum Bummeln!

? Hüpfburg für die Kinder

? Getränke und Speisen den ganzen Tag über vor Ort

– ab 21 Uhr

? Festliches Essen auf Anmeldung :

? Aufschnittplatte als Vorspeise

? Beefsteakade & Gratin dauphinois als Hauptgericht?

? Käse und hausgemachter Apfelkuchen als Nachtisch?

Kommen Sie und teilen Sie diesen festlichen Moment mit uns, in einer herzlichen und familiären Atmosphäre!

? Ab 23 ! Tanz mit dem Animations-Soundsystem SpiralDreams!

Sonntag

? 10.30 Uhr Messe im Dorf

? Angebotener Aperitif am Ausgang

? Hüpfburg immer da, um die Kleinen zu erfreuen

Das ganze Wochenende: Getränkestand, gute Laune, Lächeln und Dorfgeist.

Wir erwarten Sie zahlreich, um Sombrun gemeinsam zum Leben zu erwecken!

Italiano :

Il Comitato del Festival ha organizzato un fine settimana di festeggiamenti, cibo e divertimento per tutte le età!

Ecco il programma:

Venerdì

– 19h

? Pétanque nocturne en doublette aperta a tutti

? Ristorazione in loco: panini, barbecue, patatine, snack, ecc

Un’atmosfera rilassata e amichevole è garantita per dare inizio ai festeggiamenti!

Sabato

– tutto il giorno

? Garage sale: venite a contrattare, a vendere o semplicemente a passeggiare!

? Castello gonfiabile per bambini

? Rinfreschi e cibo in loco per tutto il giorno

– dalle 21:00

? Pasto festivo al momento della registrazione:

? Piatto di salumi come antipasto

? Bistecca di manzo e gratin dauphinois come piatto principale

? Formaggio e torta di mele fatta in casa per dessert

Venite a condividere con noi questo momento di festa, in un’atmosfera calda e familiare!

? Dalle 23 ! Ballo con il sound system degli SpiralDreams!

Domenica

messa delle 10.30 nel villaggio

? Aperitivo offerto alla fine

? Castello gonfiabile sempre presente per il piacere dei più piccoli

Per tutto il fine settimana: rinfreschi, buon umore, sorrisi e spirito paesano.

Ci auguriamo di vedervi numerosi per contribuire a far vivere insieme Sombrun!

Espanol :

El Comité del Festival ha preparado un fin de semana de fiesta, comida y diversión para todas las edades

He aquí el programa:

Viernes

– 19h

? Petanca nocturna en doblete abierta a todos

? Restauración in situ: bocadillos, barbacoa, patatas fritas, tentempiés, etc

Un ambiente relajado y amistoso garantiza el comienzo de la fiesta

Sábado

– todo el día

? Venta de garaje: ¡venga a regatear, a vender o simplemente a pasear!

? Castillo hinchable para niños

? Refrescos y comida in situ durante todo el día

– a partir de las 21 h

? Comida festiva en el momento de la inscripción :

? Plato de embutidos como entrante

? Filete de ternera y gratinado dauphinois como plato principal

? Queso y tarta de manzana casera de postre

¡Venga a compartir este momento festivo con nosotros, en un ambiente cálido y familiar!

? ¡A partir del 23 ! ¡Baile con el sistema de sonido SpiralDreams!

Domingo

? 10:30 Misa en el pueblo

? Aperitivo ofrecido al final

? Castillo hinchable siempre presente para el placer de los más pequeños

Durante todo el fin de semana: refrescos, buen humor, sonrisas y espíritu de pueblo.

Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes para dar vida juntos a Sombrun

L’événement Fête locale Sombrun a été mis à jour le 2025-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65