Fête locale Tasque

samedi 5 juillet 2025.

Fête locale

TASQUE Tasque Gers

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 11:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Avec l’investissement tout au cours de l’année de bénévoles surmotivés, ce petit village gersois vous propose sa fête locale, pour des moments de convivialité partagés.

Au programme

– 11h Concours de pêche

– 12h Apéritif et Grillades

– 15h Concours de pétanque

– 20h Repas Magret

– 23h Feux d’artifices et Bal avec Love Dance

TASQUE Tasque 32160 Gers Occitanie +33 6 85 60 30 60 mairie.tasque@wanadoo.fr

English :

Thanks to the dedication of highly motivated volunteers throughout the year, this small village in the Gers region offers you its local festival, for moments of shared conviviality.

On the program:

– 11am: Fishing competition

– 12pm: Aperitif and barbecue

– 3pm: Petanque competition

– 8pm: Magret meal

– 11pm: Fireworks and Ball with Love Dance

German :

Das ganze Jahr über investieren übermotivierte Freiwillige in dieses kleine Dorf im Gers, um Ihnen ein lokales Fest zu bieten, bei dem Sie gemeinsame Momente der Geselligkeit erleben können.

Auf dem Programm stehen :

– 11 Uhr: Angelwettbewerb

– 12 Uhr: Aperitif und Grillspezialitäten

– 15 Uhr: Petanque-Wettbewerb

– 20 Uhr: Mahlzeit Magret

– 23 Uhr: Feuerwerk und Tanz mit Love Dance

Italiano :

Grazie all’impegno di volontari altamente motivati durante tutto l’anno, questo piccolo villaggio della regione del Gers è ora in grado di ospitare il proprio festival locale, dove è possibile trascorrere un bel momento in compagnia.

In programma:

– ore 11: Gara di pesca

– ore 12: Aperitivo e barbecue

– 15:00: Gara di bocce

– ore 20.00: Pranzo a base di magret

– ore 23.00: Fuochi d’artificio e ballo con Love Dance

Espanol :

Gracias a los esfuerzos de voluntarios muy motivados durante todo el año, este pequeño pueblo de la región de Gers es ahora capaz de acoger su propia fiesta local, en la que se puede disfrutar de un gran momento de convivencia.

Programa

– 11h: Concurso de pesca

– 12h: Aperitivo y barbacoa

– 15.00 h: Concurso de petanca

– 20.00 h: Comida de magret

– 23.00 h: Fuegos artificiales y baile con Love Dance

