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FÊTE LOCALE Thil

FÊTE LOCALE Thil

FÊTE LOCALE Thil vendredi 29 mai 2026.

Ville : 31530 Thil

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Thil

FÊTE LOCALE

Thil Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-29

Nous vous attendons nombreux, à l’occasion de la fête locale de Thil !
Repas paella le dimanche 31 mai 2026 à 13h00 (entrée + paella + dessert + café + vin compris)
Prix Adultes 20€

Enfants 7 à 10 ans 10€

Enfants jusqu’à 6 ans gratuit

Réservation  0619483628 20  .

Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie   cdfthil31530@gmail.com

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English :

We look forward to seeing you at Thil’s local festival!

L’événement FÊTE LOCALE Thil a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE