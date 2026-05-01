FÊTE LOCALE Thil
FÊTE LOCALE Thil vendredi 29 mai 2026.
Thil
FÊTE LOCALE
Thil Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Nous vous attendons nombreux, à l’occasion de la fête locale de Thil !
Repas paella le dimanche 31 mai 2026 à 13h00 (entrée + paella + dessert + café + vin compris)
Prix Adultes 20€
Enfants 7 à 10 ans 10€
Enfants jusqu’à 6 ans gratuit
Réservation 0619483628 20 .
Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie cdfthil31530@gmail.com
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English :
We look forward to seeing you at Thil’s local festival!
L’événement FÊTE LOCALE Thil a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE