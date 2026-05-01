Thil

FÊTE LOCALE

Thil Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Nous vous attendons nombreux, à l’occasion de la fête locale de Thil !

Repas paella le dimanche 31 mai 2026 à 13h00 (entrée + paella + dessert + café + vin compris)

Prix Adultes 20€

Enfants 7 à 10 ans 10€

Enfants jusqu’à 6 ans gratuit

Réservation 0619483628 20 .

Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie cdfthil31530@gmail.com

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English :

We look forward to seeing you at Thil’s local festival!

L’événement FÊTE LOCALE Thil a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE