Fête locale Tillac

Fête locale Tillac vendredi 18 juillet 2025.

Fête locale

TILLAC Tillac Gers

Grâce à un investissement total, au cours de l’année, des bénévoles de ce petit village gersois, nous vous proposons à tous, de partager de grands moments de convivialité dans notre bodega et nos arènes.

Venez nombreux !

Au programme

Vendredi Soirée tapas à parti de 19h suivi d’un concert du groupe The Old Red Shoes

Samedi 7h Pêche à la truite sur inscription.

15h Tournoi de foot à 5

21h Repas

23h50 Feux d’artifices et Bodega du comité.

Pensez à réserver.

TILLAC Tillac 32170 Gers Occitanie +33 6 47 49 84 91 mairie.tillac@wanadoo.fr

English :

Thanks to the total commitment of the volunteers in this small village in the Gers region, we invite you all to share great moments of conviviality in our bodega and bullring.

We look forward to seeing you there!

On the program

Friday: Tapas evening from 7pm, followed by a concert by The Old Red Shoes

Saturday: 7am Trout fishing (registration required).

3pm 5-a-side soccer tournament

9pm Meal

11:50pm Fireworks and committee Bodega.

Don’t forget to book.

German :

Dank des großen Einsatzes der Freiwilligen dieses kleinen Dorfes im Gers können Sie in unserer Bodega und in der Arena viele gesellige Momente erleben.

Kommen Sie zahlreich!

Auf dem Programm stehen:

Freitag: Tapas-Abend ab 19 Uhr, gefolgt von einem Konzert der Gruppe The Old Red Shoes

Samstag: 7h Forellenangeln (Anmeldung erforderlich).

15h 5er-Fußballturnier

21h Mahlzeit

23:50 Uhr Feuerwerk und Bodega des Komitees.

Denken Sie an eine Reservierung.

Italiano :

Grazie all’impegno totale dei volontari di questo piccolo villaggio della regione del Gers, possiamo ora offrirvi la possibilità di condividere momenti di grande convivialità nella nostra bodega e nella nostra arena.

Non vediamo l’ora di incontrarvi!

Il programma:

Venerdì: serata di tapas dalle 19.00, seguita da un concerto di The Old Red Shoes

Sabato: ore 7 Pesca alla trota (iscrizione obbligatoria).

15:00 Torneo di calcio a 5

ore 21.00 Pasto

ore 23.50 Fuochi d’artificio e Comitato Bodega.

Non dimenticate di prenotare.

Espanol :

Gracias al compromiso total de los voluntarios de este pequeño pueblo de la región de Gers, ahora podemos ofrecerle la posibilidad de compartir grandes momentos de convivencia en nuestra bodega y plaza de toros.

¡Le esperamos!

En el programa:

Viernes: Velada de tapas a partir de las 19:00 h, seguida de un concierto de The Old Red Shoes

Sábado: 7h Pesca de truchas (inscripción obligatoria).

15.00 h Torneo de fútbol 5

21.00 h Comida

23.50 h Fuegos artificiales y Comité Bodega.

No olvide reservar.

