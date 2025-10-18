Fête locale Village Tostat

Fête locale Village Tostat samedi 18 octobre 2025.

Fête locale

Village TOSTAT Tostat Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Le comité des fêtes du village organise 2 jours d’animations qui devraient satisfaire petits et grands !

C’est l’occasion idéale de passer un super week-end, et tout le monde est le bienvenu !

Programme des festivités

Samedi 18 octobre

14h00 Concours de pétanque en doublette.

19h00 Apéritif animé par les Duck’s.

22h00 Repas adultes et enfants.

23h00 Feux d’artifice.

23h30 Bal animé par le groupe O’Positif.

Dimanche 19 octobre

10h30 Départ des sérénades.

11h30 Vin d’honneur offert par la municipalité.

16h00 Goûter offert pour les enfants.

19h00 Apéritif animé par les Frérots de la Pena.

Menus du repas (samedi soir)

Menu adulte 17€

Bruschetta au fromage frais et crudités

Poulet basquaise et riz

Fromage

Café gourmand

Vin compris

Menu enfant (moins de 12 ans) 7€

Nuggets

Frites

Glace

Fête foraine tout le week-end !

Venez nombreux pour partager ces moments festifs et conviviaux !

.

Village TOSTAT Tostat 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 17 40 94 47 mairie@tostat.fr

English :

The village’s festivities committee is organizing 2 days of entertainment for all ages!

It’s the perfect opportunity to spend a great weekend, and everyone is welcome!

Festivities program

Saturday, October 18th

2:00 pm: Petanque doubles competition.

7:00 pm: Aperitif hosted by the Duck’s.

10:00 pm: Meals for adults and children.

23h00 Fireworks.

11:30pm: Ball with O’Positif band.

Sunday, October 19th

10:30 am: Start of the serenades.

11:30am: Vin d’honneur offered by the municipality.

4:00 pm: Snack for children.

7:00 pm: Aperitif hosted by the Frérots de la Pena.

Meal menus (Saturday evening)

Adult menu: 17?

Bruschetta with fromage frais and crudités

Basquaise chicken and rice

Cheese

Gourmet coffee

Wine included

Children’s menu (under 12): 7?

Nuggets

French fries

Ice cream

Funfair all weekend long!

We look forward to seeing you there!

German :

Das Festkomitee des Dorfes organisiert zwei Tage mit Animationen, die Groß und Klein zufriedenstellen dürften!

Es ist die ideale Gelegenheit, ein tolles Wochenende zu verbringen, und jeder ist herzlich willkommen!

Programm der Festlichkeiten

Samstag, 18. Oktober

14.00 Uhr: Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack.

19.00 Uhr: Aperitif mit Musik von den Duck’s.

22.00 Uhr: Mahlzeiten für Erwachsene und Kinder.

23.00 Uhr: Feuerwerk.

23.30 Uhr: Tanz mit der Gruppe O’Positif.

Sonntag, 19. Oktober

10.30 Uhr: Start der Serenaden.

11.30 Uhr: Von der Gemeinde angebotener Ehrenwein.

16.00 Uhr: Kostenloser Imbiss für die Kinder.

19.00 Uhr: Aperitif mit Musik von Les Frérots de la Pena.

Menüs für das Essen (Samstagabend)

Menü für Erwachsene: 17?

Bruschetta mit Frischkäse und Rohkost

Baskisches Huhn mit Reis

Käse

Kaffee für Feinschmecker

Wein inbegriffen

Menü für Kinder (unter 12 Jahren): 7?

Nuggets

Pommes frites

Eis

Kirmes das ganze Wochenende!

Kommen Sie zahlreich, um diese festlichen und geselligen Momente zu teilen!

Italiano :

Il comitato festeggiamenti del villaggio organizza 2 giorni di intrattenimento per tutte le età!

È l’occasione perfetta per trascorrere un bel weekend e tutti sono i benvenuti!

Programma dei festeggiamenti

Sabato 18 ottobre

ore 14.00: Gara di pétanque a due.

ore 19.00: Aperitivo offerto dai Duck’s.

ore 22.00: Pasti per adulti e bambini.

23.00: Spettacolo pirotecnico.

ore 23.30: Ballo con il gruppo O’Positif.

Domenica 19 ottobre

10.30: Inizio delle serenate.

11.30: Bevande offerte dal Comune.

16.00: Merenda per i bambini.

19.00: Aperitivo offerto dai Frérots de la Pena.

Menu dei pasti (sabato sera)

Menu per adulti: 17?

Bruschetta con fromage frais e crudités

Pollo basco e riso

Formaggio

Caffè gourmet

Vino incluso

Menu per bambini (sotto i 12 anni): 7?

Crocchette

Patatine fritte

Gelato

Luna Park per tutto il weekend!

Venite tutti a condividere questi momenti di festa e convivialità!

Espanol :

La comisión de fiestas del pueblo organiza dos días de diversión para todas las edades

Es la ocasión perfecta para pasar un fin de semana estupendo, ¡y todo el mundo es bienvenido!

Programa de fiestas

Sábado 18 de octubre

14.00 h: Concurso de petanca por parejas.

19.00 h: Aperitivo ofrecido por los Duck’s.

22.00 h: Comida para adultos y niños.

23.00 h: Castillo de fuegos artificiales.

23.30 h: Baile con el grupo O’Positif.

Domingo 19 de octubre

10.30 h: Inicio de las serenatas.

11.30 h: Bebidas ofrecidas por el ayuntamiento.

16.00 h: Merienda para los niños.

19.00: Aperitivo ofrecido por los Frérots de la Pena.

Menús (sábado por la noche)

Menú adulto: 17?

Bruschetta con queso fresco y crudités

Arroz con pollo a la vasca

Queso

Café gourmet

Vino incluido

Menú infantil (menores de 12 años): 7?

Nuggets

Patatas fritas

Helados

Parque de atracciones todo el fin de semana

¡Venid todos a compartir estos momentos festivos y de convivencia!

L’événement Fête locale Tostat a été mis à jour le 2025-10-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65