Informations pratiques

Saint-Gervais-sur-Mare

FÊTE LOCALE TOUR DE VILLE PAR LE COMITÉ DÉGUISÉ

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Fête locale de St Gervais sur Mare du 31 juillet au 2 Aout 2026, sur la place du Quai

Fête locale de St Gervais sur Mare du 31 juillet au 2 Aout 2026, sur la place du Quai

Vendredi 31 juillet

Dès 14h30 Concours de pétanque

17h-21h Tournée Hérault vacances ( jeux et stands gratuits)

19h30 Bodega animé par le Duo Live Lascar

22h Bal gratuit avec DJ Cyril

Samedi 1er Aout Journée la carmague à la montagne avec la Manade Bilhau

10h bénédiction des chevaux, jeux équestres et grand cortège de chevaux

12h Concert par la chorale de la Mare

15h Jeux de Gardian suivi d’un Toro piscine

19h Apéritif animé par Krystal Noir suivi d’un repas (Gradianne de Taureau-fromage-dessert 18€ adultes 12€ pour les -de 12 ans)

22h Bal Gratuit avec le Grand Orchestre Krystal Noir

Dimanche 2 aout

9h tour de ville par le comité déguisé

17h Loto 21 Parties

19h30 clôture de la fête avec le groupe Live Revival .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65

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English : FÊTE LOCALE TOUR DE VILLE PAR LE COMITÉ DÉGUISÉ

St. Gervais-sur-Mare Local Festival, July 31–August 2, 2026, at Place du Quai

L’événement FÊTE LOCALE TOUR DE VILLE PAR LE COMITÉ DÉGUISÉ Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB