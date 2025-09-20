Fête locale Troncens
Fête locale Troncens samedi 20 septembre 2025.
Fête locale
TRONCENS Troncens Gers
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 21:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Cette année la fête se concentre sur une journée, avec un riche programme !
– 9h randonnée pédestre
– 9h ball trap (sur la journée)
– 12h apéritif et repas, au menu melon/jambon, saucisses/ventrêche, pommes rissolées, riz au lait (12€)
– 15 karaoké
– 20h apéritif et repas, au menu salade gasconne, poulet/frites, fromage et fraisier (16€)
– 23h30 feux d’artifices et bal avec Podium Enermax
Réservation avant le 17 septembre au 06 46 52 28 18 ou 06 78 39 14 80 .
TRONCENS Troncens 32230 Gers Occitanie +33 6 46 52 28 18 troncens@orange.fr
English :
This year’s festival is a one-day affair, with a rich program!
– 9h hiking
– 9h ball trap (all day)
– 12pm aperitif and meal, with melon/hamon, sausage/veal, hash browns, rice pudding (12?)
– 15 karaoke
– 8pm aperitif and meal, with Gascon salad, chicken/french fries, cheese and strawberries (16?)
– 11:30pm fireworks and dance with Podium Enermax
German :
Dieses Jahr konzentriert sich das Fest auf einen Tag, mit einem reichhaltigen Programm!
– 9h Wanderung
– 9h Ball Trap (über den ganzen Tag)
– 12 Uhr Aperitif und Essen, Melone/Schinken, Würstchen/Windbeutel, Bratkartoffeln, Milchreis (12?)
– 15 Karaoke
– 20 Uhr Aperitif und Essen, Menü: Salat aus der Gascogne, Huhn/Pommes frites, Käse und Erdbeeren (16?)
– 23.30 Uhr Feuerwerk und Tanz mit Podium Enermax
Italiano :
Quest’anno il festival si svolge in un’unica giornata, con un programma ricco di appuntamenti!
– 9:00 escursioni a piedi
– ore 9.00 tiro a segno (tutto il giorno)
– 12:00 aperitivo e pasto, nel menu melone/ham, salsicce/ventrêche, hash browns, budino di riso (12?)
– 15 karaoke
– ore 20 aperitivo e cena, con insalata guascone, pollo e patatine, formaggio e fragole (16?)
– ore 23.30 fuochi d’artificio e ballo con Podium Enermax
Espanol :
El festival de este año es de un solo día, con un programa repleto de actividades
– 9h senderismo
– 9h trampa de bolas (todo el día)
– 12h aperitivo y comida: melón/jamón, salchichas/ventrêche, patatas fritas, arroz con leche (12?)
– 15 karaoke
– 20 h Aperitivo y comida: ensalada gascona, pollo con patatas fritas, queso y fresas (16 h)
– 23.30 fuegos artificiales y baile con Podium Enermax
L’événement Fête locale Troncens a été mis à jour le 2025-09-06 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65