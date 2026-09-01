Informations pratiques

Troncens

Fête locale

TRONCENS Troncens Gers

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez célébrer la traditionnelle fête du village lors d’une journée festive et conviviale ouverte à tous !

Les festivités débuteront dès le matin avec une randonnée guidée pour découvrir les superbes paysages de notre campagne. Le soir, un grand repas chaleureux rassemblera villageois et visiteurs, enfin, la journée s’achèvera en beauté en soirée avec une ambiance bodega animée, idéale pour danser et partager un moment inoubliable en famille ou entre amis.

Programme

– 9h randonnée pédestre, gratuit, sans inscription.

– 20h repas, au menu : terrine de sanglier, Gersiflette ! (tartiflette au bon goût du Gers), crêpes maison (17€), sur inscription.

– 23h soirée bodega

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TRONCENS Troncens 32230 Gers Occitanie +33 6 46 52 28 18

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English :

Come celebrate the traditional village festival during a festive and friendly day open to everyone!

The festivities will kick off in the morning with a guided hike to explore the stunning landscapes of our countryside. In the evening, a hearty meal will bring together villagers and visitors alike, and the day will come to a wonderful close with a lively bodega atmosphere—perfect for dancing and sharing an unforgettable moment with family or friends.

Program

– 9 a.m.: Hike—free, no registration required.

– 8:00 p.m.: Dinner. On the menu: wild boar terrine, Gersiflette! (a tartiflette with the authentic flavors of the Gers), and homemade crêpes (17?), registration required.

– 11:00 p.m.: Bodega night

L’événement Fête locale Troncens a été mis à jour le 2026-09-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65