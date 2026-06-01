Valentine

FÊTE LOCALE

SALLE DES FÊTES Valentine Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Sortez les foulards, réunissez les copains… la fête de Valentine arrive ! Venez nombreux !

On vous donne une nouvelle fois rendez-vous pour un week-end placé sous le signe de la fête, de la musique, des grandes tablées et de la convivialité.

On vous attend nombreux pour faire vibrer le village le temps d’un week-end !

Inscriptions repas auprès de la mairie de Valentine avant le lundi 22 juin.

Apportez vos couverts !! 15 .

SALLE DES FÊTES Valentine 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 91

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English :

Get out the scarves, get your friends together… Valentine’s Day is coming! Come one, come all!

L’événement FÊTE LOCALE Valentine a été mis à jour le 2026-06-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE