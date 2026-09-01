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AGENDA · Fontaine-Chalendray

Fête locale Vendangettes Fontaine-Chalendray

samedi 26 septembre 2026 · Fontaine-Chalendray

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Ancienne Ecole
Ville
17510 Fontaine-Chalendray
Département
Charente-Maritime
Tarif
25 25 25 REPAS + 12 ans

Fontaine-Chalendray

Fête locale Vendangettes

Ancienne Ecole Fontaine-Chalendray Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

REPAS + 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 02:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Parade, défilé et déguisement
Randonnée pédestre
Concours de pétanque
Marché local, artisanat
Repas paëlla
Soirée chantante et dansante
RESERVATION OBLIGATOIRE
. pour la randonnée et le repas (Annie)
. concours de pétanque (Bar Asso Antenne Fontaine)
  .

Ancienne Ecole Fontaine-Chalendray 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 67 54 40 

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English :

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L’événement Fête locale Vendangettes Fontaine-Chalendray a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge