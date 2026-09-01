Informations pratiques

Fontaine-Chalendray

Fête locale Vendangettes

Ancienne Ecole Fontaine-Chalendray Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

REPAS + 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 02:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Parade, défilé et déguisement

Randonnée pédestre

Concours de pétanque

Marché local, artisanat

Repas paëlla

Soirée chantante et dansante

RESERVATION OBLIGATOIRE

. pour la randonnée et le repas (Annie)

. concours de pétanque (Bar Asso Antenne Fontaine)

.

Ancienne Ecole Fontaine-Chalendray 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 67 54 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Fête locale Vendangettes Fontaine-Chalendray a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge