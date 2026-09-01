Fête locale Vendangettes Fontaine-Chalendray
samedi 26 septembre 2026 · Fontaine-Chalendray
Informations pratiques
Fontaine-Chalendray
Fête locale Vendangettes
Ancienne Ecole Fontaine-Chalendray Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
REPAS + 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-26 02:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Parade, défilé et déguisement
Randonnée pédestre
Concours de pétanque
Marché local, artisanat
Repas paëlla
Soirée chantante et dansante
RESERVATION OBLIGATOIRE
. pour la randonnée et le repas (Annie)
. concours de pétanque (Bar Asso Antenne Fontaine)
.
Ancienne Ecole Fontaine-Chalendray 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 67 54 40
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L’événement Fête locale Vendangettes Fontaine-Chalendray a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge