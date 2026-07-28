AGENDA · Villate
FÊTE LOCALE Villate
vendredi 4 septembre 2026 · Villate
Informations pratiques
Villate
FÊTE LOCALE
FÊTE LOCALE ROUTE DE BLAISE Villate Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-07
Date(s) :
2026-09-04
Venez participer à la fête locale de Villate.
3 jours d’animations sur la commune! .
FÊTE LOCALE ROUTE DE BLAISE Villate 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 41 05 accueil@mairievillate.fr
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English :
Come join the local festival in Villate.
L’événement FÊTE LOCALE Villate a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE