Fête locales Baleix

Fête locales

Maison pour tous Baleix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Repas et partie dansante avec Dj Philo. Réservation repas jusqu’au 19 novembre. .

Maison pour tous Baleix 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 46 00 34

