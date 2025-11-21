Fête locales Baleix
Fête locales Baleix vendredi 21 novembre 2025.
Fête locales
Maison pour tous Baleix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Repas et partie dansante avec Dj Philo. Réservation repas jusqu’au 19 novembre. .
Maison pour tous Baleix 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 46 00 34
