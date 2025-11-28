Fête Lumières & Créations Artisanales 2025 Mont-Saint-Vincent

Village de Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent Saône-et-Loire

Début : 2025-11-28 15:00:00

fin : 2025-11-29 22:00:00

Mont-Saint-Vincent s’illumine pour célébrer 10 ans de magie artisanale !

Comme chaque année fin novembre, l’ancienne cité médiévale de Mont-Saint-Vincent s’enveloppe de lumière et de féerie pour mettre à l’honneur l’artisanat et la création. Mais cette année, l’événement brillera d’un éclat tout particulier nous fêtons les 10 ans de cette belle aventure !

Pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont vu les choses en grand plus de lumière, plus d’animations, et plus d’émotions pour célébrer ensemble une décennie de partage, de savoir-faire et de rencontres.

Au programme ambiance musicale entraînante, offre de restauration variée, buvette conviviale, et bien sûr une sélection d’exposants passionnés venus faire rayonner les talents et le patrimoine local.

Et pour que la fête soit totale une amplitude horaire étendue, des animations musicales spécialement choisies pour l’occasion, et davantage de places de stationnement pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Laissez-vous porter par la magie des lumières, venez flâner entre les échoppes éclairées, vibrer au rythme des musiques, et célébrer 10 ans de créativité et de lumière dans les rues illuminées de Mont Saint Vincent.

Départ de l’itinéraire à l’EHPAD

Restauration et buvette sur place .

Village de Mont-Saint-Vincent Mont-Saint-Vincent 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@msv-lumieres.fr

