Fête maritime au Légué Port du Légué Place de la Résistance Plérin Côtes-d'Armor

Début : 2025-07-04 11:30:00

fin : 2025-07-06 15:00:00

2025-07-04

Pour sa 16ème édition, venez célébrer cette nouvelle fête maritime avec un programme riche et éclectique. Des voiliers traditionnels et des bateaux de pêche, des concerts avec des résonances d’ici et d’ailleurs, des spectacles dans les rues et un bus, des danses bretonnes, des expositions, des ateliers de confection, un marché artisanal. Autant de propositions au programme de ce 1er week-end qui ouvre la période estivale.

Un week-end familial, festif et culturel sur Plérin, et sur le port du Légué, avec le festival Bulles à Croquer, qui se tiendra côté briochin. Un menu copieux, le tout à dévorer.

Auto-stop urbain = Broc en stop

Navettes gratuites toutes les 30min entre le parking de l’espace Roger-Ollivier et le pont de Pierre sur Plérin.

Programme complet ville-plerin.fr .

