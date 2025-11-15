Fête | Mazeyrat d’Allier Mazeyrat-d’Allier

Fête | Mazeyrat d’Allier

Tarif : 15 – 15 – 5 EUR

Randonnée quad et moto à 15€ et accompagnant à 5€

Début : 2025-11-15 13:00:00

Le Comité des fêtes de Mazeyrat d’Allier organise une fête avec au programme randonnée en quad et en moto, randonnée pédestre de 9,3km, soirée burger avec foodtruck et bal disco (entrée gratuite avant minuit, après minuit 5€ avec une boisson offerte)

Salle de fêtes Mazeyrat-d'Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Comité des fêtes de Mazeyrat d’Allier is organizing a party featuring: quad and motorcycle rides, a 9.3km hike, a burger night with a foodtruck and a disco (free entry before midnight, after midnight 5? with a free drink)

German :

Das Festkomitee von Mazeyrat d’Allier organisiert ein Fest mit folgenden Programmen: Quad- und Motorradtouren, 9,3 km Wanderung, Burgerabend mit Foodtruck und Diskoball (vor Mitternacht ist der Eintritt frei, nach Mitternacht 5? mit einem kostenlosen Getränk)

Italiano :

Il Comité des fêtes di Mazeyrat d’Allier organizza una festa con un programma che comprende escursioni in quad e in moto, una passeggiata di 9,3 km, una serata hamburger con un foodtruck e una discoteca (ingresso gratuito prima di mezzanotte, 5? dopo mezzanotte con un drink gratuito)

Espanol :

El Comité des fêtes de Mazeyrat d’Allier organiza una fiesta con un programa que incluye paseos en quad y moto, una marcha de 9,3 km, una noche de hamburguesas con un foodtruck y una discoteca (entrada gratuita antes de medianoche, 5? después de medianoche con bebida gratis)

