Gondenans-Montby

Fête médiévale 2026 au château de Montby

14 Route d’Uzelle Gondenans-Montby Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le château de Montby ouvre ses portes pour vous proposer une immersion dans le monde médiéval avec de nombreuses nouveautés cette année pour notre 12° fête !

Ne manquez pas les spectacles, les combats en armure, à terre, à cheval, des démonstrations de Béhourd (combat médiéval),…

Venez découvrir l’art de vivre au Moyen Age grâce aux nombreux campements (Présentation d’armes, archers, canons, poterie, vannerie, sorcellerie, tissage, village de forgerons, herboristerie, cuisine…)

Des musiques et danses médiévales, de la harpe et du handpan seront aussi au rendez-vous. De nombreuses expositions, des métiers liés au Moyen Age, un camp Viking, visites du château, des animations pour les enfants (jeux en bois, maquillage, Troll Ball), des artisans (cuir, bijoux, tapisseries, boutique médiévale…).

Restauration sur place toute la journée (sandwichs, frites, crêpes, buvette)

Repas dimanche midi sur réservation au 06 84 25 26 08 (places limitées ; réservez vos repas dès aujourd’hui)

Entrée 6 euros, gratuit moins de 12 ans .

14 Route d’Uzelle Gondenans-Montby 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 25 02 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête médiévale 2026 au château de Montby

L’événement Fête médiévale 2026 au château de Montby Gondenans-Montby a été mis à jour le 2026-06-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)