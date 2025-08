FETE MEDIEVALE A AVENE Avène

Quai des tanneries Avène Hérault

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Fête médiévale à Avène. 17h Conférence Cathare à la salle polyvalente d’Avène. Suivi à 20h d’un repas médiéval sur la place du marché, animé le groupe de troubadours les Caminaïres . Réservation

English :

Medieval festival in Avène. 5pm Cathar conference at the Avène multi-purpose hall. Followed at 8pm by a medieval meal on the market square, hosted by the troubadour group « Les Caminaïres ». Booking

German :

Mittelalterliches Fest in Avène. 17 Uhr Katharer-Konferenz in der Mehrzweckhalle von Avène. Anschließend um 20 Uhr ein mittelalterliches Essen auf dem Marktplatz, das von der Troubadourgruppe « les Caminaïres » musikalisch umrahmt wird. Reservierung

Italiano :

Festa medievale ad Avène. alle 17.00 conferenza catara presso la sala polivalente di Avène. Alle ore 20.00 cena medievale nella piazza del mercato, eseguita dai trovatori « les Caminaïres ». Prenotazione

Espanol :

Fiesta medieval en Avène. 17.00 h Conferencia cátara en la sala polivalente de Avène. A las 20:00 h, comida medieval en la plaza del mercado a cargo de los trovadores « les Caminaïres ». Reservas

