Fête Médiévale à Bierne Bierne samedi 27 septembre 2025.
4 Rue de l’Église Bierne Nord
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 21:30:00
2025-09-27
Oyez ! Oyez ! Le samedi 27 septembre prochain, le comité des fêtes de Bierne organisera, en partenariat avec Med’Aventure, la fête du village de Bierne édition 2025 !
Vous l’aviez beaucoup apprécié l’an passé, alors cette année nous
réitérerons notre bond dans le passé, et plus précisément à l’époque du moyen-âge…
Au programme ce jour-là, dans l’enceinte de la Salle Multi-Activités de Bierne de nombreuses animations à partir de 14h initiation à la forge, animation de trollball, lancer de hache, balades à dos d’âne, jeux en bois, initiation aux bolas, château gonflable, stand de maquillage, …
Nouveautés 2025 spectacle de fauconnerie et marché médiéval viennent s’ajouter aux animations ! .
4 Rue de l’Église Bierne 59380 Nord Hauts-de-France +33 3 28 68 52 40
