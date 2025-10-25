Fête Médiévale à Biron Bastides en fête Biron

Lieu-dit Le Bourg Biron Dordogne

10h00 Parade d’ouverture depuis le Bourg notre dame de Biron jusqu’au château.

Cour basse 10h45 Danse médiévale

Cour haute 11h30 spectacle l’Arbre Fée

Cour basse 12h30 Behourd / Combats en armures

Cour basse 14h00 Présentation de la mode du XIIIe s

Cour haute 14h30 Spectacle Au feu le pot au feu

Cour Basse 15h00 Danse médiévale

Cour basse 16h00 Le tir à la corde des 4 Barons du Périgord

Cour haute 16h00 tir à la bricole avec l’Orientissime Jean Dubois

cour haute 16h30 Spectacle Marre du pavé

Cour basse 17h00 Atelier de combat

Cour basse 17h30 Behourd / Combats en armures

Cour basse 18h00 Cracheur de feu, fermeture du château

Marché des artisans jusqu’à 20h dans le village.

CREPUSCULES

20h Retraite aux flambeaux et spectacle de feu dans le village avec Les Compagnons de l’Aurore . .

Lieu-dit Le Bourg Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39 contact@semitour.com

