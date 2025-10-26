Fête Médiévale à Biron Bastides en fête Biron

Fête Médiévale à Biron Bastides en fête Biron dimanche 26 octobre 2025.

Fête Médiévale à Biron Bastides en fête

Lieu-dit Le Bourg Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Cour haute 10h30 Danse médiévale

Cour basse 11h00 Présentation de la mode au XIIIe s

Cour haute 11h30 Spectacle Au feu le pot au feu

Cour basse 12h30 Behourd / Combats en armures

Cour haute 14h00 Cracheur de feu

Cour basse 14h30 Danse médiévale

Cour basse 15h00 Atelier de combat

Cour basse 15h30 Behourd / Combats en armures

Cour basse 16h00 Présentation de la mode du XIIIe s

Cour haute 16h00 Spectacle Marre du pavé

Cour haute 16h30 tir à la bricole avec l’Orientissime Jean Dubois

Cour basse 6h30 TIR A LA CORDES des 4 Barons du Périgord

Cour basse 17h00 Behourd / Combats en armures

Cour Basse 17h30 Cracheur de feu

18H00: Parade de clôture, du château jusqu’au marché des Artisans .

Lieu-dit Le Bourg Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39 contact@semitour.com

English : Fête Médiévale à Biron Bastides en fête

German : Fête Médiévale à Biron Bastides en fête

Italiano :

Espanol : Fête Médiévale à Biron Bastides en fête

L’événement Fête Médiévale à Biron Bastides en fête Biron a été mis à jour le 2025-09-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides