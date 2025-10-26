Fête Médiévale à Biron Bastides en fête Biron
Fête Médiévale à Biron Bastides en fête Biron dimanche 26 octobre 2025.
Fête Médiévale à Biron Bastides en fête
Lieu-dit Le Bourg Biron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Cour haute 10h30 Danse médiévale
Cour basse 11h00 Présentation de la mode au XIIIe s
Cour haute 11h30 Spectacle Au feu le pot au feu
Cour basse 12h30 Behourd / Combats en armures
Cour haute 14h00 Cracheur de feu
Cour basse 14h30 Danse médiévale
Cour basse 15h00 Atelier de combat
Cour basse 15h30 Behourd / Combats en armures
Cour basse 16h00 Présentation de la mode du XIIIe s
Cour haute 16h00 Spectacle Marre du pavé
Cour haute 16h30 tir à la bricole avec l’Orientissime Jean Dubois
Cour basse 6h30 TIR A LA CORDES des 4 Barons du Périgord
Cour basse 17h00 Behourd / Combats en armures
Cour Basse 17h30 Cracheur de feu
18H00: Parade de clôture, du château jusqu’au marché des Artisans .
Lieu-dit Le Bourg Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39 contact@semitour.com
English : Fête Médiévale à Biron Bastides en fête
German : Fête Médiévale à Biron Bastides en fête
Italiano :
Espanol : Fête Médiévale à Biron Bastides en fête
L’événement Fête Médiévale à Biron Bastides en fête Biron a été mis à jour le 2025-09-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides