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AGENDA · Montagnol

Fête Médiévale à Cénomes Montagnol

dimanche 2 août 2026 · Montagnol

Fête Médiévale à Cénomes Montagnol

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Ville
12360 Montagnol
Département
Aveyron
Tarif

Montagnol

Fête Médiévale à Cénomes

Montagnol Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Plongez au cœur du Moyen-Age le temps d’une journée et profitez des animations pour petits et grands toute la journée dans le village de Cénomes à partir de 10h.
Au programme combats d’épée et initiation, saynètes, archerie, jeux en bois, vie de camp
Avec la troupe médiévale les Soudoyers de Robert Knolles
Stands d’artisans, buvette et restauration sur place   .

Montagnol 12360 Aveyron Occitanie   foyerruralcenomes@gmail.com

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English :

Step back in time to the Middle Ages for a day and enjoy activities for all ages all day long in the village of Cénomes, starting at 10 a.m.

L’événement Fête Médiévale à Cénomes Montagnol a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)