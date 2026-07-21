Fête Médiévale à Cénomes Montagnol
dimanche 2 août 2026 · Montagnol
Informations pratiques
Montagnol
Fête Médiévale à Cénomes
Montagnol Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Plongez au cœur du Moyen-Age le temps d’une journée et profitez des animations pour petits et grands toute la journée dans le village de Cénomes à partir de 10h.
Au programme combats d’épée et initiation, saynètes, archerie, jeux en bois, vie de camp
Avec la troupe médiévale les Soudoyers de Robert Knolles
Stands d’artisans, buvette et restauration sur place .
Montagnol 12360 Aveyron Occitanie foyerruralcenomes@gmail.com
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English :
Step back in time to the Middle Ages for a day and enjoy activities for all ages all day long in the village of Cénomes, starting at 10 a.m.
L’événement Fête Médiévale à Cénomes Montagnol a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)