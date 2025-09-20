Fête médiévale Allée d’Izernore 01420 Chanay Chanay

Fête médiévale Samedi 20 septembre, 10h00 Allée d’Izernore 01420 Chanay Ain

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

L’association Les Pierres de Chanay a convié Vikings et chevaliers pour sa première fête médiévale. Le matin à 10h30, venez écouter Alain Kersuzan, docteur en histoire médiévale, dérouler sa conférence sur l’histoire de la Savoie et de Chanay et Dorches. Après avoir avoir dégusté un bon repas grâce à notre food-truck vous pourrez à 14h30 et 16h vous détendre en écoutant les lectures de la bibliothèque puis à 18h vous évader avec les chants médiévaux des Voix Boréales. Pour terminer, après le repas du soir, assister à la projection du film « L’Epée ou le Gant de velours » à 20h30. Et tout au long de la journée les Vikings, les chevaliers, le marché, l’atelier d’héraldique, lecoin jeux et lectures, diffusion de série animée sur le Moyen Âge… De quoi ravir petits et grands toute la journée !

Allée d’Izernore 01420 Chanay Allée d’Izernore 01420 Chanay Chanay 01420 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 75 16 69 A côté de la mairie, parkings gratuits.

© Carine Bonhomme / association Les Pierres de Chanay