Fête médiévale au château de Jonzac Château Jonzac

Fête médiévale au château de Jonzac 20 et 21 septembre Château Charente-Maritime

Accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Autour du châtelet médiéval de Jonzac qui a fait l’objet d’une restauration remarquable, venez assister à la vie d’un camp du Moyen Âge : combats, animations, déambulations, musiciens, danseurs et artisans…

Quelques temps forts de la reconstitution : tir de canon (samedi et dimanche à 10h00 et 19h00) déambulation (samedi et dimanche à 10h00), présentation de l’homme d’arme et de son armure (samedi à 14h00), démonstration de combat (dimanche à 14h00), prise du château (samedi et dimanche à 17h00), le forgeron sera à leur côté pour expliquer leurs savoir-faire. Aussi musique médiévale avec le merveilleux groupe Soñj, présentation de la mode médiévale, démonstrations broderie au Point de Bayeux, tissage aux cartes et baltique, la laine de la toison au fil…

À noter :

– Les stands de victuailles et boissons médiévales pour une restauration sur place

– La présence d’artisans d’art pour une présentation de l’histoire des savoir-faire

Les enfants ne seront pas oubliés avec notamment le tir quotidien de la « catapulte à bonbons » et les jeux traditionnels en bois mis en place le dimanche

Avec les compagnies Au Grès des armes, les Emprunteurs de temps, Angoulême Behourd, la Forge de la Seugne, le groupe muisical Sonj, les Amis de Jonzac au jardin médiéval, les artisans d’art de Jonzac….

Château Point 3, Résidence Les Rives de la Seugne, 17500 Jonzac, France Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Tours, poterne et fontaine du sous-sol : XVIIe siècle ; Salle de théâtre : 3e quart XIXe siècle. De l’ancien château féodal, il ne reste plus que la poterne et une tour isolée, reliée au corps principal par une grande salle. Le fossé devant le pont-levis a été comblé pour permettre la communication de la place publique aux bâtiments de l’hôtel de ville et de la sous-préfecture. Les tours flanquant la poterne ont conservé leurs défenses. A chacune, les archères ont été conservées ou agrandies. Des escaliers de pierre desservent chaque étage et accèdent au chemin de ronde. Ce passage semble avoir été découvert, comme en témoignent les gargouilles. Le crénelage comporte mâchicoulis avec archères au milieu des merlons. La fontaine située au sous-sol de la sous-préfecture, présente une niche et un encadrement de niche ornés de sculptures imitant des stalactites. Masque sculpté. La fontaine a probablement été édifiée par Léon de Sainte-Maure, comte de Jonzac, qui agrandit et embellit le château au milieu du XVIIe siècle. Dans une ancienne cour de servitude du château, un théâtre a été construit au XIXe siècle, le plan définitif ayant été approuvé en 1861. Il s’agit d’un édifice en rond de 300 places environ. Deux étages sont aménagés en loges. Les cloisons des couloirs et galerie délimitant les loges ont été supprimées vers 1950. Les travaux de peinture et de décoration de la salle, ainsi que les décors, devaient être confiés à M. Betton, décorateur du théâtre français de Bordeaux.

© Alexandre Fontaine