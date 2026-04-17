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Fête médievale Château-l’Hermitage

Fête médievale Château-l’Hermitage dimanche 7 juin 2026.

Adresse : château l hermitage

Ville : 72510 Château-l'Hermitage

Département : Sarthe

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Château-l’Hermitage

Fête médievale

château l hermitage Château-l’Hermitage Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Fête médiévale champêtre et conviviale
Nombreuses animations par les compagnies médiévales, les jeux équestres la danse et la musique marché locale de producteurs bio, artistes et artisans
repas sur réservation , buvette et petite restauration.   .

château l hermitage Château-l’Hermitage 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 17 15 80  maviedechateau72510@gmail.com

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English :

A convivial medieval festival

L’événement Fête médievale Château-l’Hermitage a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72