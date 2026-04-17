Château-l’Hermitage

Fête médievale

château l hermitage Château-l’Hermitage Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Fête médiévale champêtre et conviviale

Nombreuses animations par les compagnies médiévales, les jeux équestres la danse et la musique marché locale de producteurs bio, artistes et artisans

repas sur réservation , buvette et petite restauration. .

château l hermitage Château-l’Hermitage 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 17 15 80 maviedechateau72510@gmail.com

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English :

A convivial medieval festival

L’événement Fête médievale Château-l’Hermitage a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72