Fête médievale Château-l’Hermitage
Fête médievale Château-l’Hermitage dimanche 7 juin 2026.
Château-l’Hermitage
Fête médievale
château l hermitage Château-l’Hermitage Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Fête médiévale champêtre et conviviale
Nombreuses animations par les compagnies médiévales, les jeux équestres la danse et la musique marché locale de producteurs bio, artistes et artisans
repas sur réservation , buvette et petite restauration. .
château l hermitage Château-l’Hermitage 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 17 15 80 maviedechateau72510@gmail.com
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English :
A convivial medieval festival
L’événement Fête médievale Château-l’Hermitage a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72