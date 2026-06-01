Fête médiévale Chérencé-le-Héron
Fête médiévale Chérencé-le-Héron samedi 13 juin 2026.
Chérencé-le-Héron
Fête médiévale
Le bourg Chérencé-le-Héron Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Fête médiévale dans le bourg conteur, cracheur de feu, fauconnerie, spectacle équestre…
Marché d’artisans.
Repas le samedi soir sur réservation par SMS au 06 79 97 37 83 suivi d’un bal. .
Le bourg Chérencé-le-Héron 50800 Manche Normandie +33 6 79 97 37 83 comite.cherence@gmail.com
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English : Fête médiévale
L’événement Fête médiévale Chérencé-le-Héron a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Villedieu-les-Poêles