Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux 2ème édition Sablonceaux

Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux 2ème édition Sablonceaux samedi 4 octobre 2025.

Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux 2ème édition

Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Un marché artisanal avec plus de 20 exposants ; des ateliers ; des démonstrations et des animations autour du Moyen Âge pour les grands et les petits ; des spectacles et des déambulations pour ces deux jours à l’Abbaye de Sablonceaux.

.

Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

A craft market with more than 20 exhibitors; workshops; demonstrations and activities around the Middle Ages for young and old; shows and strolls during these two days at Sablonceaux Abbey.

German :

Ein Kunsthandwerksmarkt mit mehr als 20 Ausstellern; Workshops; Vorführungen und Animationen rund um das Mittelalter für Groß und Klein; Aufführungen und Umzüge an diesen beiden Tagen in der Abtei von Sablonceaux.

Italiano :

Un mercato dell’artigianato con più di 20 espositori; laboratori; dimostrazioni e attività basate sul Medioevo per grandi e piccini; spettacoli e performance di strada durante le due giornate presso l’Abbazia di Sablonceaux.

Espanol :

Un mercado de artesanía con más de 20 expositores; talleres; demostraciones y actividades basadas en la Edad Media para grandes y pequeños; espectáculos y pasacalles durante los dos días en la abadía de Sablonceaux.

L’événement Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux 2ème édition Sablonceaux a été mis à jour le 2025-08-22 par Royan Atlantique