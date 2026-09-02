Informations pratiques

Sablonceaux

Fête Médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux 3ème édition

l’Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Un marché artisanal avec plus de 20 exposants ; des ateliers ; des démonstrations et des animations autour du Moyen Âge pour les grands et les petits ; des spectacles et des déambulations pour ces deux jours à l’Abbaye de Sablonceaux.

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l’Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

A craft market with more than 20 exhibitors; workshops; demonstrations and activities around the Middle Ages for young and old; shows and strolls during these two days at Sablonceaux Abbey.

L’événement Fête Médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux 3ème édition Sablonceaux a été mis à jour le 2026-09-02 par Royan Atlantique