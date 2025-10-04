Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux repas du Foyer Rural Sablonceaux

Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Menu proposé par le Foyer Rural lors de la 2ème édition de la fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux

Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

Menu proposed by the Foyer Rural during the 2nd edition of the medieval festival at Sablonceaux Abbey

German :

Menü, das vom Foyer Rural während der 2. Ausgabe des mittelalterlichen Festes in der Abtei von Sablonceaux angeboten wurde

Italiano :

Menu proposto dal Foyer Rural in occasione della 2a edizione della festa medievale dell’Abbazia di Sablonceaux

Espanol :

Menú propuesto por el Foyer Rural en la 2ª edición de la fiesta medieval de la Abadía de Sablonceaux

L’événement Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux repas du Foyer Rural Sablonceaux a été mis à jour le 2025-09-18 par Royan Atlantique