Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux – Repas du Foyer Rural Sablonceaux
samedi 3 octobre 2026 · Sablonceaux
Informations pratiques
Sablonceaux
Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux – Repas du Foyer Rural
l’Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Menu proposé par le Foyer Rural lors de la 3ème édition de la fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux.
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l’Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
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English :
Menu offered by the Foyer Rural during the 3rd edition of the Sablonceaux Abbey Medieval Festival.
L’événement Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux – Repas du Foyer Rural Sablonceaux a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique