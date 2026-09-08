Informations pratiques

Sablonceaux

Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux – Repas du Foyer Rural

l’Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Menu proposé par le Foyer Rural lors de la 3ème édition de la fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux.

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l’Abbaye de Sablonceaux Sablonceaux 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

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English :

Menu offered by the Foyer Rural during the 3rd edition of the Sablonceaux Abbey Medieval Festival.

L’événement Fête médiévale de l’Abbaye de Sablonceaux – Repas du Foyer Rural Sablonceaux a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique