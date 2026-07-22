Informations pratiques

Padern

FÊTE MÉDIÉVALE DE PADERN

Rue de l’Affenage Padern Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Plongez au coeur de l’époque médiévale à Padern.

Démonstration et initiation à l’épée médiévale, tissage, stand de vannerie, jeu d’antan, médailles et association du château.

Spectacle animé par Branka Bodegaïres (association Brancaleone)

Dîner à 20h00 (sur réservations jusqu’au 31/07).

Apéritif offert

Poulet à la broche, pommes de terres rattes persillées, formage, fougasse géante. 20€ Soirée dansante à partir de 21h00.

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Rue de l’Affenage Padern 11350 Aude Occitanie +33 6 60 62 82 35 padernenfetes@mailo.com

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English :

Step back in time to the Middle Ages in Padern.

Demonstrations and introductions to medieval swordsmanship, weaving, a basketry booth, traditional games, medals, and the castle association.

Performance hosted by Branka Bodega%EFres (Brancaleone Association)

Dinner at 8:00 p.m. (reservations required by July 31).

Complimentary aperitif

Spit-roasted chicken, parsley-seasoned ratte potatoes, cheese, and a giant fougasse. 20? Dance party starting at 9:00 p.m.

L’événement FÊTE MÉDIÉVALE DE PADERN Padern a été mis à jour le 2026-07-22 par