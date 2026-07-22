FÊTE MÉDIÉVALE DE PADERN Padern
samedi 1 août 2026 · Padern
Informations pratiques
Padern
FÊTE MÉDIÉVALE DE PADERN
Rue de l’Affenage Padern Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Plongez au coeur de l’époque médiévale à Padern.
Démonstration et initiation à l’épée médiévale, tissage, stand de vannerie, jeu d’antan, médailles et association du château.
Spectacle animé par Branka Bodegaïres (association Brancaleone)
Dîner à 20h00 (sur réservations jusqu’au 31/07).
Apéritif offert
Poulet à la broche, pommes de terres rattes persillées, formage, fougasse géante. 20€ Soirée dansante à partir de 21h00.
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Rue de l’Affenage Padern 11350 Aude Occitanie +33 6 60 62 82 35 padernenfetes@mailo.com
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English :
Step back in time to the Middle Ages in Padern.
Demonstrations and introductions to medieval swordsmanship, weaving, a basketry booth, traditional games, medals, and the castle association.
Performance hosted by Branka Bodega%EFres (Brancaleone Association)
Dinner at 8:00 p.m. (reservations required by July 31).
Complimentary aperitif
Spit-roasted chicken, parsley-seasoned ratte potatoes, cheese, and a giant fougasse. 20? Dance party starting at 9:00 p.m.
L’événement FÊTE MÉDIÉVALE DE PADERN Padern a été mis à jour le 2026-07-22 par