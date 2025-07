Fête médiévale château de Druyes les belles fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines

Fête médiévale château de Druyes les belles fontaines Druyes-les-Belles-Fontaines dimanche 27 juillet 2025.

Fête médiévale

château de Druyes les belles fontaines Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 10:00:00

fin : 2025-07-27 17:00:00

Date(s) :

2025-07-27

Le Château de Druyes organise une fête médiévale. Dans l’enceinte du château seront installés plusieurs artisans ; enluminures, céramiques, forgeron et sculptures en métal, poterie, bois… Une tisserande et un producteur de miel présenteront leurs activités, et un stand de livres sur le Moyen-âge sera tenu par la librairie Le Millefeuille de Clamecy. Les visiteurs pourront aussi profiter de la buvette et d’une petite restauration ; crêpes, gâteaux, terrines, fromages et délicieux produits à base de framboise.

Au cours de la journée, le public pourra apprécier une représentation équestre et des danses médiévales. Des intermèdes musicaux joués à la vielle à roue et à la cornemuse par le duo Vol-au-vent auront lieu dans les tours et la chapelle.

Des visites guidées seront également proposées à 11h et à 15h.

Ce sera l’occasion de voir la maquette du château et découvrir la nouvelle exposition de broderies et costumes sur le thème du Moyen-âge. .

château de Druyes les belles fontaines Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté les-amis-du-chateau@wanadoo.fr

English : Fête médiévale

German : Fête médiévale

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête médiévale Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2025-07-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !