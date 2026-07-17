Fête Médiévale du Pays de Grand-Fougeray Grand-Fougeray
samedi 22 août 2026 · Grand-Fougeray
Informations pratiques
Grand-Fougeray
Fête Médiévale du Pays de Grand-Fougeray
Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Spectacles incroyables, musiques envoûtantes, marchés et nocturnes flamboyantes… Préparez vous, ça va être la fête !
Après une édition 2024 marquée par la pluie, la Médiévale revient plus forte que jamais… et change de nom !
En 2026, place à la Médiévale en fête spectacles époustouflants, grand bal, marché d’artisans (avec soirée semi nocturne), et nouveautés à foison.
Au programme
Prima Nocta de retour avec une scène amplifiée!
Des shows revisités pour Capalle (poste hongroise, voltige en cercle…)
Fauconnerie dans le parc des Sœurs.
Deux funambules à plus de 30 mètres de haut, final à couper le souffle en haut de la tour !
Mandalas, Sonjevéyés, Kanahi et le village des saltimbanques ainsi que le Carité de Guingamor en version électro médiéval.
Nos jeux géants avec une nouvelle attraction: le Birdy Wall version médiévale.
Deux nocturnes flamboyantes avec Bohème tout feu tout Flamme cage à étincelles, boules de feu, chevaux de feu…
Un grand marché d’artisans avec une semi nocturne le samedi soir !
Il y en aura pour tous les âges, toutes les envies… et surtout, pour faire la fête ensemble ! .
Grand-Fougeray 35390 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 66 11 38 25
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English :
L’événement Fête Médiévale du Pays de Grand-Fougeray Grand-Fougeray a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 35 ADMIN