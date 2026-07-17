Informations pratiques

Grand-Fougeray

Fête Médiévale du Pays de Grand-Fougeray

Grand-Fougeray Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Spectacles incroyables, musiques envoûtantes, marchés et nocturnes flamboyantes… Préparez vous, ça va être la fête !

Après une édition 2024 marquée par la pluie, la Médiévale revient plus forte que jamais… et change de nom !

En 2026, place à la Médiévale en fête spectacles époustouflants, grand bal, marché d’artisans (avec soirée semi nocturne), et nouveautés à foison.

Au programme

Prima Nocta de retour avec une scène amplifiée!

Des shows revisités pour Capalle (poste hongroise, voltige en cercle…)

Fauconnerie dans le parc des Sœurs.

Deux funambules à plus de 30 mètres de haut, final à couper le souffle en haut de la tour !

Mandalas, Sonjevéyés, Kanahi et le village des saltimbanques ainsi que le Carité de Guingamor en version électro médiéval.

Nos jeux géants avec une nouvelle attraction: le Birdy Wall version médiévale.

Deux nocturnes flamboyantes avec Bohème tout feu tout Flamme cage à étincelles, boules de feu, chevaux de feu…

Un grand marché d’artisans avec une semi nocturne le samedi soir !

Il y en aura pour tous les âges, toutes les envies… et surtout, pour faire la fête ensemble ! .

Grand-Fougeray 35390 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 66 11 38 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête Médiévale du Pays de Grand-Fougeray Grand-Fougeray a été mis à jour le 2026-07-17 par ADT 35 ADMIN