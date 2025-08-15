Fête médiévale du Schlossberg Forbach
Fête médiévale du Schlossberg Forbach vendredi 15 août 2025.
Fête médiévale du Schlossberg
Forbach Moselle
Vendredi 2025-08-15
2025-08-16
2025-08-15
La Fête médiévale du Schlossberg est de retour !
Mercredi 15 et Jeudi 16 août, la Ville de Forbach vous offre une immersion dans un univers magique et féérique dans le cadre verdoyant qu’est le parc du Schlossberg.
Entrée gratuite.Tout public
Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00
English :
The Schlossberg Medieval Festival is back!
On Wednesday August 15 and Thursday August 16, the town of Forbach invites you to immerse yourself in a magical, fairytale world in the verdant setting of the Schlossberg park.
Free admission.
German :
Das Mittelalterfest auf dem Schlossberg ist wieder da!
Am Mittwoch, den 15. und Donnerstag, den 16. August bietet Ihnen die Stadt Forbach die Möglichkeit, in der grünen Umgebung des Schlossbergparks in eine magische und märchenhafte Welt einzutauchen.
Eintritt frei.
Italiano :
Torna il Festival Medievale dello Schlossberg!
Mercoledì 15 e giovedì 16 agosto, la città di Forbach vi invita a immergervi in un mondo magico e fiabesco nel verde del parco dello Schlossberg.
Ingresso libero.
Espanol :
¡Vuelve el Festival Medieval de Schlossberg!
El miércoles 15 y el jueves 16 de agosto, la ciudad de Forbach le ofrece la oportunidad de sumergirse en un mundo mágico y de cuento de hadas en el verde entorno del parque Schlossberg.
Entrada gratuita.
