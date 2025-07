Fête médiévale du serment de la Franche Pierre 1 place Christian Poncelet Remiremont

Fête médiévale du serment de la Franche Pierre

A Remiremont, remontez le temps avec la Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre ! Deux journées exceptionnelles vous attendent combats de chevaliers, danses médiévales, cracheur de feu, ménestrels, déambulations de cavaliers et de lévriers, jeux et balades à poney pour les enfants. Sans oublier la grande parade des seigneurs dans les rues ! Pour ouvrir les festivités, rendez-vous le vendredi 8 août au soir pour un grand concert de musique celtique ! Réservez vite votre place pour les banquets sur le site Lavolont’R.com. Entrée gratuiteTout public

1 place Christian Poncelet 1 Place Christian Poncelet Remiremont 88200 Vosges Grand Est +33 6 83 54 20 27 urca88200@gmail.com

English :

Step back in time at Remiremont’s Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre! Two exceptional days await you: knight fights, medieval dances, fire-eaters, minstrels, horse and greyhound rides, games and pony rides for children. And don’t forget the grand parade of lords through the streets! To kick off the festivities, join us on the evening of Friday August 8 for a grand Celtic music concert! Reserve your place for the banquets on Lavolont?R.com. Free admission

German :

In Remiremont können Sie sich mit dem mittelalterlichen Fest « Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre » in die Vergangenheit zurückversetzen lassen! Zwei außergewöhnliche Tage erwarten Sie: Ritterkämpfe, mittelalterliche Tänze, Feuerspucker, Minnesänger, Umzüge von Reitern und Windhunden, Spiele und Ponyreiten für die Kinder. Nicht zu vergessen die große Parade der Fürsten durch die Straßen! Zur Eröffnung der Feierlichkeiten treffen Sie sich am Freitagabend, dem 8. August, zu einem großen Konzert mit keltischer Musik! Reservieren Sie schnell Ihren Platz für die Bankette auf der Website Lavolont?R.com. Freier Eintritt

Italiano :

A Remiremont, tornate indietro nel tempo con la Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre! Vi aspettano due giorni eccezionali: combattimenti tra cavalieri, danze medievali, mangiafuoco, menestrelli, passeggiate a cavallo e su levrieri, giochi e passeggiate su pony per i bambini. E non dimenticate la grande sfilata dei signori per le strade! I festeggiamenti prendono il via la sera di venerdì 8 agosto con un grande concerto di musica celtica! Prenotate il vostro posto per i banchetti sul sito web di Lavolont?R.com. Ingresso libero

Espanol :

En Remiremont, retroceda en el tiempo con la Fête Médiévale du Serment de la Franche Pierre Le esperan dos días excepcionales: luchas de caballeros, danzas medievales, tragafuegos, juglares, paseos a caballo y en galgo, juegos y paseos en poni para los niños. Sin olvidar el gran desfile de los señores por las calles Los festejos comienzan la noche del viernes 8 de agosto con un gran concierto de música celta Reserve su plaza para los banquetes en la página web de Lavolont?R.com. Entrada gratuita

