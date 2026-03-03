Fête médiévale Et si on Sanzay d’époque ? SANZAY Argentonnay

Fête médiévale Et si on Sanzay d’époque ?

SANZAY Le château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11 2026-04-12

Le patrimoine du château de Sanzay sera mis en valeur avec une fête médiévale animée ! La compagnie Drekki Thoka sera présente les deux jours avec son campement, et des activités pour petits et grands démonstrations, initiations, spectacles, visites guidées, jeux…

Restauration sur place et bar associatif ouvert. .

SANZAY Le château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 accueil.lacolporteuse@gmail.com

