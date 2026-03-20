Fête Médiévale

Parc château de Montmirail Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Organisée par les bénévoles de l’association Mons Mirabilis depuis plus de 20 ans, la fête médiévale de Montmirail vous propose pendant deux journées des animations et spectacles pour petits et grands ainsi qu’un marché médiéval. .

Parc château de Montmirail Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 76 83 93 37

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L’événement Fête Médiévale Montmirail a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude