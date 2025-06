[Fête Médiévale] Pontorsonnades Pontorson 28 juin 2025 14:00

Manche

[Fête Médiévale] Pontorsonnades Pontorson Manche

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28 22:00:00

2025-06-28

Le Comité des Fêtes de Pontorson organise la Fête Médiévale Les Pontorsonnades spectacles, marché et artisanat.

Le samedi 28 juin 2025 et 14h à 22h et le dimanche 29 juin 2025 de 10h à 18h à Pontorson.

Informations 07 81 99 21 43 ou medieval@pontorson.eu.

Pontorson 50170 Manche Normandie +33 7 81 99 21 43 medieval@pontorson.eu

English : [Fête Médiévale] Pontorsonnades

The Comité des Fêtes de Pontorson organizes the Medieval Festival « Les Pontorsonnades »: shows, market and crafts.

Saturday June 28, 2025 from 2pm to 10pm and Sunday June 29, 2025 from 10am to 6pm in Pontorson.

Information: 07 81 99 21 43 or medieval@pontorson.eu.

German :

Das Festkomitee von Pontorson organisiert das mittelalterliche Fest « Les Pontorsonnades »: Aufführungen, Markt und Kunsthandwerk.

Am Samstag, den 28. Juni 2025, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, den 29. Juni 2025, von 10 bis 18 Uhr in Pontorson.

Informationen: 07 81 99 21 43 oder medieval@pontorson.eu.

Italiano :

Il Comité des Fêtes de Pontorson organizza la festa medievale « Les Pontorsonnades », con spettacoli, mercato e artigianato.

Sabato 28 giugno 2025 dalle 14.00 alle 22.00 e domenica 29 giugno 2025 dalle 10.00 alle 18.00 a Pontorson.

Informazioni: 07 81 99 21 43 o medieval@pontorson.eu.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Pontorson organiza la fiesta medieval « Les Pontorsonnades », con espectáculos, mercado y artesanía.

Sábado 28 de junio de 2025 de 14:00 a 22:00 h y domingo 29 de junio de 2025 de 10:00 a 18:00 h en Pontorson.

Información: 07 81 99 21 43 o medieval@pontorson.eu.

L'événement [Fête Médiévale] Pontorsonnades Pontorson a été mis à jour le 2025-06-24