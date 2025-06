Fête médiévale Saint-Michel-sur-Savasse 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Fête médiévale le village Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Citoyens, chevaliers, damoiselles et gueux !

Préparez vos cottes de mailles et vos robes d’apparat la Fête Médiévale débarque dans notre village pour un voyage unique dans le temps !

le village

Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cdf.stmichel@gmail.com

English :

Citizens, knights, damsels and beggars!

Get your coats of mail and gowns ready: the Fête Médiévale is coming to our village for a unique journey back in time!

German :

Bürger, Ritter, Burgfräulein und Gassenjungen!

Bereiten Sie Ihre Kettenhemden und Prunkgewänder vor: Das Mittelalterfest kommt in unser Dorf, um eine einzigartige Reise in die Vergangenheit zu unternehmen!

Italiano :

Cittadini, cavalieri, dame e mendicanti!

Preparate i vostri mantelli e le vostre vesti: il Festival Medievale sta arrivando nel nostro villaggio per un viaggio unico nel tempo!

Espanol :

¡Ciudadanos, caballeros, damiselas y mendigos!

Prepara tu cota de malla y tu toga: ¡el Festival Medieval llega a nuestro pueblo para un viaje único en el tiempo!

