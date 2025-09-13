FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître Aubusson
FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître
Vestiges du Château Aubusson Creuse
Au cœur des vestiges de l’un des plus remarquables château fort du massif central, le comité des fêtes d’Aubusson vous invite à un voyage dans le temps .
10h à 18 h Marché médiéval
10h et 14 h Visite guidée du Chapître
10h45 14h 16h30 Combats à l’épée
11h30 15h 17h Spectacles équestres
– Entrées, animations et spectacles gratuits
– Repas et boissons du moyen-âge .
Vestiges du Château Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 07 05 aubussoncomitedesfetes@gmail.com
