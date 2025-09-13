FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître Aubusson

samedi 13 septembre 2025.

FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître

Vestiges du Château Aubusson Creuse

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Au cœur des vestiges de l’un des plus remarquables château fort du massif central, le comité des fêtes d’Aubusson vous invite à un voyage dans le temps .

10h à 18 h Marché médiéval

10h et 14 h Visite guidée du Chapître

10h45 14h 16h30 Combats à l’épée

11h30 15h 17h Spectacles équestres

– Entrées, animations et spectacles gratuits

– Repas et boissons du moyen-âge .

Vestiges du Château Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 07 05 aubussoncomitedesfetes@gmail.com

