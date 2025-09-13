FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître Aubusson

FÊTE MÉDIÉVALE sur l'esplanade du Chapître

FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître Aubusson samedi 13 septembre 2025.

FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître

Vestiges du Château Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13

Date(s) :
2025-09-13

Au cœur des vestiges de l’un des plus remarquables château fort du massif central, le comité des fêtes d’Aubusson vous invite à un voyage dans le temps .

10h à 18 h Marché médiéval
10h et 14 h Visite guidée du Chapître
10h45 14h 16h30 Combats à l’épée
11h30 15h 17h Spectacles équestres

– Entrées, animations et spectacles gratuits
– Repas et boissons du moyen-âge   .

Vestiges du Château Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 07 05  aubussoncomitedesfetes@gmail.com

English : FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître

German : FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître

Italiano :

Espanol : FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître

L’événement FÊTE MÉDIÉVALE sur l’esplanade du Chapître Aubusson a été mis à jour le 2025-08-24 par OT Aubusson-Felletin