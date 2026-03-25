Fête Métallos des familles La Maison des Métallos Paris

À travers des ateliers, un spectacle, des moments festifs et participatifs, petits et grands sont invités à explorer toutes les façons de se mettre en mouvement : danser, sauter, tourner, créer, inventer… ensemble.

Venez danser, sauter, tourner, créer, inventer et partager un bel après-midi en famille !

PROGRAMME

Gratuit ! Accès possible le jour même dans la limite des places disponibles.

Ateliers sportifs

↪ Initiation à la danse « Locking »｜14H30 + 15H30 + 16H30 (30min) sur inscription le jour même

Sur des musiques funk entraînantes, venez faire vos premiers pas et vous initiez à l’énergie et au groove du Hip-Hop avec le Wrist Rolls ou le Twirls ! 30 minutes de découverte autour du Locking, une danse qui voit le jour fin des années 60 à Los Angeles et qui fait partie des danses pionnières du Hip Hop. Avec le collectif Highlights (️Lauréat Nouveaux Métallos 25-26) → à partir de 6 ans

↪ Initiation Double Dutch｜14H30-16H30 en continu

Avec la Fédération Française de Double Dutch, participez à une initiation dynamique au double Dutch et à la corde simple sportive. Après un échauffement, les participant·es apprendront à entrer et sortir des cordes, à danser et à tourner les cordes, avant de créer leurs propres enchaînements rythmés → à partir de 5 ans

Ateliers de créations et jeux

sans inscription et en continu

↪ Mobile d’oiseaux｜14H-17H

Dessinez, découpez, accrochez, venez créer un mobile avec votre enfant ! Dans cet atelier, autour du thème du printemps, chaque enfant aura la possibilité d’imaginer un mobile à son image, qu’il pourra ensuite accrocher dans sa chambre. Avec le mouvement de l’air, celui-ci s’animera tout seul → à partir de 5 ans

↪ Flip Book｜14H-17H

Réalisation d’un carnet illustré (flipbook) de 4 pages à partir d’un travail au pochoir, pour reconstituer une impression de mouvement. Avec Martin Combes → à partir de 5 ans

↪ Fabrication de boule disco｜14H-17H

Réalisation d’une boule disco en mappemondes et CD récupérés avec la Ressourcerie de La Petite Rockette → à partir de 5 ans

↪ Jeux en bois｜14H-17H

Babyfoot, jeux traditionnels et autres jeux collectifs par l’association Temps Libre → à partir de 3 ans

Spectacle

dans la limite des places disponibles

↪ Battle de hip-hop｜17H15 (30min)

Du cercle vers le battle : Venez assister à un battle de breaking, popping et krump par les danseur·eus·es Clarisse Tognella (a.k.a Rissc), Blondy Mota, Samuel Florimond, Enzo Thuillier et Yoli Qi de la Maison du Hip Hop → tout public

Lectures d’histoires et coloriages

↪ Club lecture｜14H30-17H (3 séances de 20min)

Lectures d’histoires par la conteuse Nadia de la librairie Libertalia → tout public

↪ Coin lecture｜14H-18H

Des livres à disposition par la Bibliothèque Naguib Mahfouz → à partir de 3 ans

Grignoter, boire et acheter des jouets de réemploi

↪ Goûter gratuit｜16H

Gâteaux préparés par le Centre Social le Picoulet (Maison de quartier ouverte à tous).

↪ Buvette｜14H-18H

Une carte de boissons pour les petit·es et grand·es !

↪ Vente de jouets｜14H-18H

Des jeux en bois, des vêtements et accessoires enfants par la Ressourcerie de La Petite Rockette.

Pour cette édition d’avril, la Fête Métallos des familles fait vibrer la Maison au rythme du mouvement, de la danse et de l’énergie partagée. ON BOUGE est une invitation à se lever, à se rencontrer, à faire circuler les corps et les idées, à transformer l’espace en terrain de jeu vivant et collectif.

Le samedi 04 avril 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit

Gratuit ! Accès possible le jour même dans la limite des places disponibles.

Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T18:00:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/fete-metallos-des-familles-avril-2026



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