Fête Mondiale du Jeu 2026 Médiathèque de Fontbouillant Montluçon
Fête Mondiale du Jeu 2026 Médiathèque de Fontbouillant Montluçon samedi 23 mai 2026.
Fête Mondiale du Jeu 2026
Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Des jeux pour tout âge, des tables pour tout style, des animations à chaque coin de salle… Que vous soyez fin stratège ou simple curieux, vous trouverez de quoi vous amuser, en famille ou entre amis.
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Médiathèque de Fontbouillant 4 rue du Général Emile Mairal Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 86 69 42 contact@selenium-jeux.fr
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English :
Games for all ages, tables for all styles, entertainment in every corner? Whether you’re a keen strategist or just curious, you’ll find plenty to keep you entertained, with family or friends.
L’événement Fête Mondiale du Jeu 2026 Montluçon a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme