Fête mondiale du jeu – Ludothèque associative de Bayeux Bayeux, 24 mai 2025 20:00, Bayeux.

Calvados

Fête mondiale du jeu Ludothèque associative de Bayeux 1-3 cour des platanes Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:00:00

fin : 2025-05-24 23:00:00

Date(s) :

2025-05-24

La Ludothèque Associative de Bayeux accompagnée de l’espace St Jean et de son collectif habitants organisent une fête mondiale du jeu le samedi 24 mai de 14h à 18h suivie d’une soirée jeux ouverte à tous à partir de 20h30.

Vous trouverez sur place une sélection de jeux de société, jeux d’assemblage, grands jeux, un diorama Playmobil et une vente de gourmandises.

Evénement gratuit et ouvert à tous.

Ludothèque associative de Bayeux 1-3 cour des platanes

Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 28 67 afo.ludo@gmail.com

English : Fête mondiale du jeu

Bayeux’s Ludothèque Associative, together with Espace St Jean and its residents’ collective, are organizing a world game festival on Saturday, May 24 from 2 to 6 pm, followed by a games evening open to all from 8:30 pm.

You’ll find a selection of board games, assembly games, big games, a Playmobil diorama and a sale of delicacies.

The event is free and open to all.

German : Fête mondiale du jeu

Die Ludothèque Associative de Bayeux organisiert in Begleitung des Espace St Jean und seines Bewohnerkollektivs am Samstag, den 24. Mai von 14 bis 18 Uhr ein weltweites Spielefest, gefolgt von einem Spieleabend ab 20.30 Uhr, der für alle offen ist.

Sie finden vor Ort eine Auswahl an Gesellschaftsspielen, Aufbauspielen, großen Spielen, ein Playmobil-Diorama und einen Verkauf von Leckereien.

Die Veranstaltung ist kostenlos und für alle offen.

Italiano :

La Ludoteca Associativa di Bayeux, insieme all’Espace St Jean e al suo collettivo di residenti, organizza un festival mondiale dei giochi sabato 24 maggio dalle 14.00 alle 18.00, seguito da una serata di giochi aperta a tutti dalle 20.30.

Troverete una selezione di giochi da tavolo, giochi di società, grandi giochi, un diorama Playmobil e una vendita di leccornie.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Espanol :

La Ludoteca Asociativa de Bayeux, en colaboración con el Espace St Jean y su colectivo de vecinos, organiza el sábado 24 de mayo, de 14:00 a 18:00 h, un festival mundial de juegos, seguido de una velada lúdica abierta a todos a partir de las 20:30 h.

Encontrarás una selección de juegos de mesa, juegos de ensamblaje, grandes juegos, un diorama de Playmobil y una venta de golosinas.

El acto es gratuito y abierto a todos.

