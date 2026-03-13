Fête Mondiale du Jeu Chaspuzac
Fête Mondiale du Jeu Chaspuzac samedi 30 mai 2026.
Fête Mondiale du Jeu
Le bourg Chaspuzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Retrouvez-nous avec notre malle Les Arts à la carte où les collections du musée et les patrimoines locaux se la jouent !
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Le bourg Chaspuzac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Join us with our Les Arts à la carte trunk, where the museum’s collections and local heritages come to life!
L’événement Fête Mondiale du Jeu Chaspuzac a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay