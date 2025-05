Fête mondiale du jeu – Horbourg-Wihr, 24 mai 2025 15:00, Horbourg-Wihr.

Haut-Rhin

Fête mondiale du jeu 4 petite rue de l’Eglise Horbourg-Wihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Le jeu sous toutes ses formes avec un thème haut en couleurs Les 4 éléments la terre, l’air, le feu et l’eau

Cette année, on célèbre le jeu sous toutes ses formes avec un thème haut en couleurs Les 4 éléments la terre, l’air, le feu et l’eau.

Venez en famille ou entre amis.

Des animations, des jeux pour tous les âges.

Une petite restauration sur place pour reprendre des forces entre deux parties !

On vous attend nombreux pour partager un moment ludique, joyeux et 100% gratuit !

N’hésitez pas à partager l’info et à inviter vos proches. .

4 petite rue de l’Eglise

Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 94 62

English :

Play in all its forms with a colorful theme: the 4 elements: earth, air, fire and water

German :

Das Spiel in all seinen Formen mit einem farbenfrohen Thema: Die 4 Elemente: Erde, Luft, Feuer und Wasser

Italiano :

Il gioco in tutte le sue forme con un tema colorato: i 4 elementi: terra, aria, fuoco e acqua

Espanol :

El juego en todas sus formas con un tema lleno de color: Los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua

