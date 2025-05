FÊTE MONDIALE DU JEU – Saint-Chély-d’Apcher, 28 mai 2025 09:00, Saint-Chély-d'Apcher.

Lozère

FÊTE MONDIALE DU JEU Place du foirail Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 09:00:00

fin : 2025-05-28 11:30:00

Date(s) :

2025-05-28

Cet événement mondial est l’occasion pour les ludothèques de mettre en avant leurs activités et leurs valeurs en faisant reconnaître le jeu comme

activité essentielle pour le développement de l’enfant,

outil d’apprentissage, de transmission de savoirs et d’éducation pour tous,

expression culturelle favorisant les rencontres interculturelles et intergénérationnelles,

créateur de lien social et de communication, occupation de loisir et source de plaisir.

de 9h à 11h30

Le rallye des vers de terre (à partir de 4 ans)

Le verger (à partir de 3 ans)

Puzzle participatif

Jeux libres (tout public)

de 13h 30 à 17h, avec Marion, Hervé et la participation de Sylvain de la boutique « Le Gremlin »

Flowers (à partir de 7 ans)

Code name (à partir de 10 ans)

Duck & Cover (à partir de 8 ans)

Catan (à partir de 8 ans)

Sagrada (à partir de 10 ans)

Jeux libres (tout public) .

Place du foirail

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 12 41 mediatheque@stchelydapcher.fr

