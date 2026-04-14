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Fête mondiale du jeu Saint-Denis-de-Pile

Fête mondiale du jeu Saint-Denis-de-Pile

Fête mondiale du jeu Saint-Denis-de-Pile samedi 30 mai 2026.

Adresse : 1 Route de Guîtres

Ville : 33910 Saint-Denis-de-Pile

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Denis-de-Pile

Fête mondiale du jeu

1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Le rendez-vous ludique national est enfin arrivé, c’est la fête mondiale du jeu !
Venez la célébrer comme il se doit ! Jeux de société, de construction, espace motricité, puzzles coopératifs, jeux géants en bois et surdimensionnés, enquête familliale, parcours de robot, jeux vidéo et exposition double jeu attendent petits et grands !
Que vous soyez en famille, entre amis, en couple ou seul, tout le monde est le bienvenu.
Pique-nique possible tous ensemble entre 12h30 et 14h30.   .

1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 92 75 

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English : Fête mondiale du jeu

L’événement Fête mondiale du jeu Saint-Denis-de-Pile a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI du Libournais

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