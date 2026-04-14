Fête mondiale du jeu Saint-Denis-de-Pile
Fête mondiale du jeu Saint-Denis-de-Pile samedi 30 mai 2026.
Saint-Denis-de-Pile
Fête mondiale du jeu
1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le rendez-vous ludique national est enfin arrivé, c’est la fête mondiale du jeu !
Venez la célébrer comme il se doit ! Jeux de société, de construction, espace motricité, puzzles coopératifs, jeux géants en bois et surdimensionnés, enquête familliale, parcours de robot, jeux vidéo et exposition double jeu attendent petits et grands !
Que vous soyez en famille, entre amis, en couple ou seul, tout le monde est le bienvenu.
Pique-nique possible tous ensemble entre 12h30 et 14h30. .
1 Route de Guîtres Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 92 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête mondiale du jeu
L’événement Fête mondiale du jeu Saint-Denis-de-Pile a été mis à jour le 2026-04-14 par OTI du Libournais
À voir aussi à Saint-Denis-de-Pile (Gironde)
- Festival Musik à Pile #28 Saint-Denis-de-Pile 5 juin 2026