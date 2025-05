Fête mondiale du jeux #2 – Labenne, 7 juin 2025 14:00, Labenne.

Landes

Fête mondiale du jeux #2 Hall Mairie Sport Labenne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

La ludo-médiathèque, en lien avec tous les services enfance-jeunesse et l’association Labenne à jeux, organise un après-midi consacré aux jeux le samedi 7 juin à partir de 14h.

La salle Mairie Sports va se transformer en plateau de jeu géant avec différents espaces

espace gaming / espace années 80 / espace petits pieds

espace comme des grands / espace casino

espace jeux d’ambiance / espace jeux d’extérieur / espace jeux de kermesse / espace senior / espace art/ espace rubik’s cub .

Hall Mairie Sport

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055945466 bibliotheque@ville-labenne.fr

English : Fête mondiale du jeux #2

The ludo-médiathèque, in conjunction with all the children’s and youth services and the Labenne à jeux association, is organizing an afternoon devoted to games on Saturday June 7, starting at 2pm.

German : Fête mondiale du jeux #2

Die Ludo-Mediathek organisiert in Zusammenarbeit mit allen Kinder- und Jugenddiensten und dem Verein Labenne à jeux am Samstag, den 7. Juni ab 14 Uhr einen Nachmittag rund um das Thema Spiele.

Italiano :

La ludoteca e la biblioteca multimediale, in collaborazione con tutti i servizi per bambini e ragazzi e con l’associazione Labenne à jeux, organizza un pomeriggio dedicato ai giochi sabato 7 giugno a partire dalle 14.00.

Espanol : Fête mondiale du jeux #2

La ludoteca y la mediateca, en colaboración con todos los servicios infantiles y juveniles y la asociación Labenne à jeux, organizan una tarde dedicada a los juegos el sábado 7 de junio a partir de las 14.00 horas.

