Fête montagnarde du Club Vosgien de Barr Barr dimanche 3 août 2025.

165 rue principale Barr Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-03 11:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

Ambiance chaleureuse, cadre montagnard exceptionnel, petite restauration sur place, buvette pour se rafraîchir et partager un moment entre amis ou en famille.

Rendez-vous au carrefour de la Bloss, sur la route du Mont Sainte-Odile, pour une journée conviviale au cœur de la nature !

Venez nombreux pour profiter d’un moment authentique en pleine forêt vosgienne ! 0 .

165 rue principale Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 61 92 14 gerardgrucker@gmail.com

English :

Warm atmosphere, exceptional mountain setting, snack bar on site, refreshment bar to share a moment with friends or family.

German :

Herzliche Atmosphäre, außergewöhnliche Bergkulisse, kleine Snacks vor Ort, Erfrischungsstände, um sich zu erfrischen und einen Moment mit Freunden oder der Familie zu teilen.

Italiano :

Un’atmosfera calorosa, un’eccezionale cornice montana, un leggero rinfresco in loco e un bar per rinfrescarsi con gli amici o la famiglia.

Espanol :

Un ambiente cálido, un entorno de montaña excepcional, refrigerios ligeros in situ y un bar de refrescos para disfrutar con los amigos o la familia.

