FÊTE MULTI ÉPOQUES

Leuc Aude

Début : 2025-07-26 11:00:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Venez vous promener à travers les époques, venez à la rencontre des chevaliers, des pirates, des Mousquetaires, des cowboys des coureurs des bois et des explorateurs du début du XX° siècle, peut être y croiserez vous également un Ecossais à la recherche de son Roy, de nombreux artisans seront prêt à vous expliquer leur art et peut être repartirez vous avec une de leur création si votre bourse n’a pas été volée par quelque pirate en maraude.

Les Grillaveurs de Niglos vous réjouiront les papilles tout au long du week-end, et le samedi soir venez participer avec les troupes à un grand banquet.

La Taverne du Pirate sera là pour vous rafraichir et pour échanger avec les participants qui ne seront pas en reste de la fréquenter (surtout les pirates).

L’entrée est entièrement gratuite spectacle tout au long des deux jours, combats de chevaliers, duels de Mousquetaires, tir à l’arc pour petits et grands, canon à bonbons pour les petits, démonstration de tir à la poudre noire.

Enfin participez à la tombola qui vous fera gagner de magnifiques créations de nos artisans.

Leuc 11250 Aude Occitanie

English :

Take a stroll through the ages, and meet knights, pirates, musketeers, cowboys, coureurs des bois and explorers of the early 20th century. You may also come across a Scotsman in search of his Roy, and many craftsmen will be ready to explain their art to you, and you may leave with one of their creations if your purse hasn’t been stolen by some marauding pirate.

Les Grillaveurs de Niglos will delight your taste buds all weekend long, and on Saturday evening, join the troops for a grand banquet.

The Pirate’s Tavern will be there to refresh you and chat with the participants, who (especially the pirates) will not want to miss out.

Admission is entirely free. Throughout the two days, there’ll be knight fights, musketeer duels, archery for young and old, a candy cannon for the little ones, and a black powder shooting demonstration.

Last but not least, take part in our raffle, where you’ll win magnificent creations from our artisans.

German :

Jahrhunderts. Vielleicht begegnen Sie auch einem Schotten auf der Suche nach seinem König. Viele Handwerker sind bereit, Ihnen ihre Kunst zu erklären, und vielleicht gehen Sie mit einer ihrer Kreationen nach Hause, wenn Ihr Geldbeutel nicht von einem Piraten gestohlen wurde.

Die Niglos-Griller werden das ganze Wochenende über Ihre Geschmacksnerven verwöhnen und am Samstagabend können Sie mit den Truppen an einem großen Bankett teilnehmen.

Die Piraten-Taverne wird für Erfrischungen und Gespräche mit den Teilnehmern sorgen, die sich nicht zu schade sein werden, sie zu besuchen (vor allem die Piraten).

Der Eintritt ist völlig kostenlos. An beiden Tagen gibt es Ritterkämpfe, Duelle der Musketiere, Bogenschießen für Groß und Klein, eine Bonbonkanone für die Kleinen und eine Vorführung des Schwarzpulverschießens.

Nehmen Sie schließlich an der Tombola teil, bei der Sie wunderschöne Kreationen unserer Kunsthandwerker gewinnen können.

Italiano :

Venite a fare una passeggiata attraverso i secoli e incontrate cavalieri, pirati, moschettieri, cowboy, coureurs des bois ed esploratori dell’inizio del XX secolo. Potreste anche imbattervi in uno scozzese alla ricerca del suo re, e molti artigiani saranno pronti a spiegarvi la loro arte e potreste anche tornare a casa con una delle loro creazioni, se la vostra borsa non è stata rubata da qualche pirata predone.

Les Grillaveurs de Niglos delizieranno le vostre papille gustative per tutto il fine settimana e il sabato sera potrete unirvi alle truppe per un grande banchetto.

La Taverna dei Pirati sarà presente per rifocillarvi e chiacchierare con i partecipanti, che non saranno da meno (soprattutto i pirati).

L’ingresso è completamente gratuito. Durante le due giornate, ci saranno combattimenti tra cavalieri, duelli tra moschettieri, tiro con l’arco per grandi e piccini, un cannone di caramelle per i più piccoli e una dimostrazione di tiro con la polvere nera.

Infine, partecipate alla tombola, dove potrete vincere alcune meravigliose creazioni dei nostri artigiani.

Espanol :

Venga a dar un paseo a través de los tiempos y conozca a caballeros, piratas, mosqueteros, cowboys, coureurs des bois y exploradores de principios del siglo XX. Puede que también se cruce con un escocés en busca de su Rey, y muchos artesanos estarán dispuestos a explicarle su arte, e incluso puede que se vaya a casa con una de sus creaciones si no le ha robado la cartera algún pirata merodeador.

Les Grillaveurs de Niglos harán las delicias de su paladar durante todo el fin de semana, y el sábado por la noche venga a unirse a las tropas en un gran banquete.

La Taberna del Pirata estará allí para refrescarle y charlar con los participantes, que no se quedarán atrás en su uso (especialmente los piratas).

La entrada es totalmente gratuita. A lo largo de los dos días, habrá luchas de caballeros, duelos de mosqueteros, tiro con arco para grandes y pequeños, un cañón de caramelos para los más pequeños y una demostración de tiro con pólvora negra.

Por último, participe en la tómbola, donde podrá ganar algunas maravillosas creaciones de nuestros artesanos.

