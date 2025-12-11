Fête musicale de la forêt Futeau

Fête musicale de la forêt Futeau jeudi 23 juillet 2026.

22 Bellefontaine Futeau Meuse

Début : 2026-07-23
fin : 2026-08-02

2026-07-23

Le Festival de Musique de Chambre d’Argonne se déroulera du 23 juillet au 2 août 2026 dans différentes églises d’ArgonneTout public
22 Bellefontaine Futeau 55120 Meuse Grand Est +33 3 29 88 26 08  fetemusicaledelaforet.futeau@gmail.com

English :

The Festival de Musique de Chambre d?Argonne will take place from July 23 to August 2, 2026 in various Argonne churches:

L’événement Fête musicale de la forêt Futeau a été mis à jour le 2025-12-09 par OT DU PAYS D’ARGONNE